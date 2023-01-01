Станция Мегби. Чарльз Диккенс, Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Чарльза Диккенса, который в 1843 году опубликовал «Рождественскую песнь в прозе» о старом мрачном скряге Эбинейзере Скрудже, принято считать основателем жанра рождественского рассказа в масштабах всемирной литературы. У традиционного рождественского (или святочного) рассказа светлый и радостный финал, а добро неизменно торжествует. В последующие годы Диккенс продолжил писать такие рассказы, часто в соавторстве, публикуя их в конце года в издаваемых им самим журналах. Аудиостудия Ардис предлагает вашему вниманию сборник рождественских рассказов «Станция Мегби» (1866), в котором собраны рассказы как самого Диккенса, так и его современников.



Станция Мегби слушать на видеосервисе Wink.