Станционный смотритель. Александр Пушкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или по крайней мере муромским разбойникам?..»



Станционный смотритель слушать на видеосервисе Wink.