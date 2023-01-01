Станислав Ростоцкий. Счастье – это когда тебя понимают. Марианна Ростоцкая (книга, 2024) слушать онлайн

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Станислав Ростоцкий – советский кинорежиссер, снявший культовые кинофильмы «А зори здесь тихие», «Доживем до понедельника» и «Герой нашего времени»! В этой книге собраны дневники Станислава Иосифовича и обращенные к нему письма. Режиссер открывается в них искренне и доверительно: именно та�ким он стремился появиться перед своим зрителем. В воспоминаниях Станислава Ростоцкого показана история целого поколения, родившегося в революционную эпоху, прошедшего войну и уходящего в постперестроечную эпоху. Он считал, что важнейший талант человека – дар чувствовать чужую боль как свою. И это нашло отражение в его фильмах.



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