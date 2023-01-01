Стань неуязвимым. Как обрести ментальную броню, научиться читать людей и жить без страха. Эви Пумпурас (книга, 2020) слушать онлайн

Эви Пумпурас – бывший агент Секретной службы США. В своей книге она рассказывает о волнующих всех вопросах безопасности. Вы научитесь распознавать угрозу, овладеете базовыми навыками самообороны и сможете правильно использовать свой страх. Кроме того, вы познакомитесь с приемами чтения людей �и секретами тонкого влияния и манипуляций.



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