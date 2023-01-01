Стальные Волки Крейда. Георгий Смородинский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В Проклятом Княжестве разгорается пламя войны. Скованные могучими заклятьями века назад, рвутся на свободу Великие Сущности. А ты, подгоняемый условиями невыполнимого задания, обязан идти вперед. И права на ошибку нет. Ведь цена ошибки – это всегда чья-то жизнь. Жизнь идущих за тобой и доверив�шихся товарищей. Выход только один – стать сильнее и забыть слово 'невозможно'. И вновь над полем боя раздается протяжный волчий вой, атакующей неприятеля латной кавалерии…



Стальные Волки Крейда слушать на видеосервисе Wink.