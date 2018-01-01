Стальные псы. Владимир Василенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного популярного российского писателя-фантаста, работающего в жанре LinRPG, Владимира Василенко «Стальные псы». Пройдет время – и они станут одной из самых загадочных и неоднозначных гильдий Артара. Их будут ненавидеть, бояться, осуждать, но в то же время восхищаться их дерзостью и силой. И рано или поздно пользоваться их услугами. Но с чего всe начиналось? С разрозненной горстки бойцов, с трудом уживающихся даже друг с другом. Стасу Князеву по прозвищу Мангуст повезло оказаться среди них, у самых истоков. Впрочем, считать ли это удачей – большой вопрос. Аудиокнига озвучена популярным артистом и известным актером дубляжа Олегом Новиковым, на чьем счету более 38 ролей в фильмах (в том числе «Интерны», «Филфак», «СашаТаня», «Склифософский» дублирование в более, чем 150 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Тихоокеанский рубеж 2» (2018), «Игра престолов», «Лига справедливости» (2017), «Инферно» (2016), «Варкрафт» (2016), «Марсианин» (2015), «Риддик» (2013), «Стартрек: Возмездие» (2013). ©



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