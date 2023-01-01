СТАЛИН. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию аудиокнигу известного журналиста, международного обозревателя, телеведущего Леонида Млечина «Сталин» из авторского цикла, посвящeнного людям и событиям последних ста лет отечественной истории. Почему в нашем обществе не прекращаются споры о Сталине? Что в этом человеке было такого, что и сейчас заставляет одних восторгаться им, а других – его ненавидеть? Почему любая дискуссия на исторические темы неизменно переходит в разговор о Сталине? Мечта Ленина о новом мире воплотилась в советском обществе эпохи Сталина. Воплотилась не так и не такими средствами, как полагали первые революционеры. Каким способом Сталин методично и последовательно выстраивал этот новый мир? Какую роль в этом процессе сыграл культ личности и кто помогал отцу народов создавать мифы о себе? Почему даже сейчас, спустя более полувека после смерти этого страшного, но гениального политика одни благодарят его, а другие – поминают недобрым словом? И каким был бы СССР, если бы к власти пришел не Сталин, а кто-то другой?



СТАЛИН слушать на видеосервисе Wink.