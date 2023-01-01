Срывая маски. Николай Метельский (книга, 2020) слушать онлайн

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию аудиокнигу «Срывая маски» – пятую часть фантастического цикла Николая Метельского. Максим Рудов под маской Сакурая Синдзи всe глубже погружается в мир аристократов, мир интриг, соперничества и союзов. Строятся планы на будущее и тут же проверяются на прочность под ударами судьбы. А удары приходят с разных, порой самых неожиданных сторон, ведь не всегда их наносят враги. Кто-то действует и из лучших побуждений, по-своему понимая, как «лучше». И чтобы избежать краха, необходимы сила, хитрость и ум. И много наглости, чтобы решиться на судьбоносные шаги. Ведь ведьмак класса «абсолют» – это не только сила, но также лисья хитрость, острый ум и море наглости.



Срывая маски слушать на видеосервисе Wink.