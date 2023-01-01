Срок времени. Карло Ровелли (книга, 2020) слушать онлайн

Ровелли удается излагать одни из самых сложных и захватывающих идей человечества о времени с заразительнейшими поэтичностью, очарованием и остроумием. БЕНЕДИКТ КАМБЕРБЭТЧ Карло Ровелли – итальянский физик-теоретик, специалист в области квантовой гравитации, автор нескольких научно-популярных книг. В “Сроке времени” он предлагает неожиданный взгляд на такой, казалось бы, привычный нам всем феномен, как время. Время, утверждает он, не универсальная истина, а иллюзия, это просто наше ощущение последовательности событий, их причинно-следственных связей. Время есть форма нашего взаимодействия с миром. Тайна времени, вероятно, в большей степени связана с тем, что такое мы сами, чем с тем, что такое космос.



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