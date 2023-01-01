Срочно нужна жена. Дженнифер Хейворд
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Срочно нужна жена. Дженнифер Хейворд

Срочно нужна жена. Дженнифер Хейворд (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Любовные романы265 мин16+

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О книге

Чтобы заключить самую важную сделку своей жизни, Лаззеро Ди Фиоре срочно нужна фиктивная невеста, роль которой он предлагает Кьяре Ферранте, работающей баристой в кафе на Манхэттене. Если она согласится надеть его кольцо, он обещает спасти ее отца от банкротства. Вскоре чувства Лаззеро к Кьяре становятся более серьезными, вот только девушка не оправдывает его доверия, и он снова остается ни с чем.

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Жанр
Любовные романы
Время
265 мин / 04:25

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