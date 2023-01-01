Срочно нужна жена. Дженнифер Хейворд (книга, 2020) слушать онлайн

Чтобы заключить самую важную сделку своей жизни, Лаззеро Ди Фиоре срочно нужна фиктивная невеста, роль которой он предлагает Кьяре Ферранте, работающей баристой в кафе на Манхэттене. Если она согласится надеть его кольцо, он обещает спасти ее отца от банкротства. Вскоре чувства Лаззеро к Кьяре с�тановятся более серьезными, вот только девушка не оправдывает его доверия, и он снова остается ни с чем.



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