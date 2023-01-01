Средневековье крупным планом. Олег Воскобойников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кому в Средние века жить хорошо? И почему все это может быть интересно современному человеку? Профессор НИУ ВШЭ Олег Воскобойников станет вашим проводником по завораживающему миру Средневековья и расскажет, чем же люди, жившие много веков назад, отличались от нас, а чем – были похожи, откуда черпали вдохновение, как любили, как выстраивали иерархию власти, как воевали и что служило причиной конфликтов, как и почему одни события оказались предпосылками перемен, а другие – ничуть не меняли ход истории. Вы отправитесь в средневековый храм и узнаете, как найти частички Средневековья в современных музеях, сможете посмотреть на историю под новым углом и найдете ответы на множество любопытных вопросов.



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