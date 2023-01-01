Среда обитания: Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие. Колин Эллард (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Каким образом городская среда способствует развитию психических расстройств? Отчего вид ничем не примечательных скучных зданий вредит здоровью, а простые маленькие домики так притягивают нас? Хорошо ли жить в умном городе? Где лучше творить, а где работать до седьмого пота? Способны ли техно�логии изменить наши отношения с пространством? Опираясь на результаты множества экспериментов, на статистические данные и на собственные наблюдения, сделанные в ходе психогеографических исследований во всем мире, автор помогает по-новому взглянуть на привычные отношения людей с пространством и говорит о том, что надо сделать, чтобы наши жилища – не только дома, но и города – стали лучше.



Среда обитания: Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие слушать на видеосервисе Wink.