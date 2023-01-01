WinkАудиокнигиСравнительные жизнеописания. Том 2. Плутарх
Сравнительные жизнеописания. Том 2. Плутарх (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
История, Классика182 мин12+
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Сюжет
Наряду с трагедиями Эсхила и Еврипида, «Историей» Геродота и диалогами Платона, «Сравнительные жизнеописания» Плутарха Херонейского (I-II вв. н.э.) – величайший литературный памятник античной Греции. Настоящее аудиоиздание подготовлено на основе наиболее полного перевода «Сравнительных жизнеописаний», принадлежащего перу С.Ю.Дестуниса.
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