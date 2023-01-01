Спящий пробуждается. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В конце XIX века английский джентльмен впадает в летаргический сон и просыпается спустя двести лет, превратившись в самого богатого человека планеты. Так начинается роман Герберта Уэллса, ставший одним из первых научно-фантастических романов-антиутопий – Спящий пробуждается.



Спящий пробуждается слушать на видеосервисе Wink.