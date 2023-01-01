Спящий пробуждается. Герберт Уэллс
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Спящий пробуждается. Герберт Уэллс

Спящий пробуждается. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика853 мин12+
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Сюжет

В конце XIX века английский джентльмен впадает в летаргический сон и просыпается спустя двести лет, превратившись в самого богатого человека планеты. Так начинается роман Герберта Уэллса, ставший одним из первых научно-фантастических романов-антиутопий – Спящий пробуждается.

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