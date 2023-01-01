Спящий. Павел Корнев (книга, 2020) слушать онлайн

"Спящий" – фантастический роман Павла Корнева, четвертая книга из цикла «Всеблагое электричество». Новый Вавилон – столица могущественной Второй Империи. Над городом парят дирижабли, по железным дорогам мчат паровозы, а фабричные трубы не перестают дымить ни на миг, и всe же главенство науки не безоговорочно. Магия не исчезла из мира, она до сих пор растворена в крови тех, кого именуют сиятельными. Убеждeнным механистам непросто это принять, но не в их силах изменить устоявшийся порядок вещей. Всe грозит перемениться со смертью вдовствующей императрицы, и Леопольд Орсо, сиятельный, яснее других ощущает витающие в воздухе перемены. Его манят далeкие страны, но мрачное прошлое держит смертоносным капканом и невозможно предсказать заранее, утянет водоворот грядущих событий беспокойного сиятельного на самое дно или забросит в невообразимую высь. И останется ли куда его забрасывать вовсе…



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