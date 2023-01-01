WinkАудиокнигиСпящее золото. Книга 1: Сокровища Севера. Елизавета Дворецкая
Спящее золото. Книга 1: Сокровища Севера. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези, Русская литература670 мин16+
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Сюжет
С давних времен лежит в кургане золото древнего оборотня, залог силы Квиттингского Севера. Поспорив с Вигмаром Лисицей, кто из них доблестнее, братья Стролинги вскрыли курган и достали золото. Но при этом наружу был выпущен злобный оборотень. Да и сокровища не принесли грабителям счастья – в ссоре Вигмар убил старшего из братьев Стролингов. Он вынужден бежать, бросив дом, родных и свою возлюбленную Рагну-Гейду, сестру убитого…
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