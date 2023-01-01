Спящая красавица. Шарль Перро
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Спящая красавица. Шарль Перро

Спящая красавица. Шарль Перро (книга, 2013) слушать онлайн

2013, Аудиокнига
Сказки29 мин0+
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Сюжет

«Жили на свете король с королевой. Детей у них не было, и это их так огорчало, так огорчало, что и сказать нельзя. И вот, наконец, когда они совсем потеряли надежду, у королевы родилась дочка. Можете себе представить, какой праздник устроили по случаю её рождения, какое множество гостей пригласили во дворец, какие подарки приготовили!..»

Спящая красавица слушать на видеосервисе Wink.

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Сказки

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