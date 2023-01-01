WinkАудиокнигиСпроси маму: Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут?. Роберт Фитцпатрик
Спроси маму: Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут?. Роберт Фитцпатрик (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес241 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Спроси маму: Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут? слушать на видеосервисе Wink.