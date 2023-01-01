Справочник здравомыслящих родителей. Часть вторая. Неотложная помощь. Евгений Комаровский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все необходимые сведения о том, как оказать неотложную помощь детям, алгоритм действий до приезда скорой помощи, рекомендации по составу домашней аптечки и множество советов, благодаря которым родители могут быть уверены, что в любой экстренной ситуации сделают все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье, нуждающимся в помощи детям, от самого популярного педиатра в стране Е. О. Комаровского. Справочник для родителей от доктора Комаровского посвящен вопросам оказания неотложной помощи. Неотложная помощь – это действия, направленные на сохранение жизни и здоровья пострадавшего, действия, потребность в которых возникает намного раньше, чем появляется возможность получения медицинской помощи. Задача этой книги – предоставить мамам и папам необходимые теоретические знания для того, чтобы практическая возможность оказания неотложной помощи стала реальностью.



Справочник здравомыслящих родителей слушать на видеосервисе Wink.