Список гостей. Люси Фоли (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

По-настоящему напряженный детектив. «Этот текст, будто рожденный от тайного союза „Убийства в „Восточном экспрессе“ Агаты Кристи и „Большой маленькой лжи“. Люси Фоли наполнила „Список гостей“ персонажами, которые в любой момент готовы раскопать топор войны, и поместила их на остров, предоставив власти страстей и инстинктов“ – Ваннесса Кронин, редактор Amazon. На пустынном острове, затерянном в холодных водах, гости собираются, чтобы отметить радостное событие – свадьбу Уилла и Джулс. Шикарный особняк, возвышающийся над суровым пейзажем, распахнет свои двери только для избранных. Только для тех, кому повезло оказаться в списке гостей. Жених – восходящая звезда экрана. Невеста – успешный издатель. Они молоды, амбициозны и вызывающе красивы. Торжество обещает быть грандиозным, правда, есть одно но… Обиды и ревность смешиваются с весельем, пожеланиями молодым перемежаются воспоминаниями. Но есть вещи, о которых лучше забыть. Каждому гостю есть что скрывать. Призраки прошлого блуждают по острову, и кто-то точно не доживет до конца свадьбы… «Великолепный оммаж Агате Кристе!» – New York Times Book Review Почему эту книгу стоит прочитать: • Блестящий образец герметичного детектива. Эмоции захватывают героев с той же разрушительной силой, что и устрашающий шторм, обрушившийся на отрезанный от внешнего мира остров. • Бестселлер по версии The New York Times, покоривший миллионы читателей по всему миру. • Выбор книжного клуба Риз Уизерспун. • Победитель премии «The Goodreads Choice Award...Слушайте книгу.



Список гостей слушать на видеосервисе Wink.