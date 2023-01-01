Спиридон Тримифунтский святитель. Житие, чудеса, акафист. Данилов монастырь
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Спиридон Тримифунтский святитель. Житие, чудеса, акафист. Данилов монастырь

Спиридон Тримифунтский святитель. Житие, чудеса, акафист. Данилов монастырь (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература119 мин12+

Сюжет

В нашей стране существует многовековая традиция почитания святителя Спиридона, но лишь в апреле 2007 года в Россию впервые была доставлена честная десница святителя Спиридона, епископа Тримифунтского. Расставаясь, мы верили, что Святой не оставит любящий его народ надолго, вновь посетит нас своими цельбоносными мощами, и не обманулись в своих ожиданиях. 2010 год стал для нас годом новой встречи с почитаемым Святым, и мы вновь надеемся на его помощь и заступничество. Издательство «Даниловский благовестник» подготовило книгу, рассказывающую о житии святителя Спиридона, о почитании его в Греции и России, об особенностях его иконографии, о многочисленных случаях его чудесной помощи. В Москве и еще восьми российских городах поклониться святыне, попросить Святого о помощи пришли более миллиона трехсот тысяч человек, и вера пришедших не была посрамлена. Связь Данилова монастыря со святителем Спиридонем не закончилась после отъезда святых мощей. Для православных людей святитель Спиридон всегда был идеалом святости – «печальных утешитель», «сирых защитник», «недугующих врач», «в напастех помощник».

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