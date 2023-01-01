Спасти СССР. Адаптация. Михаил Королюк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Андрей Соколов «попал», пусть и по собственному желанию. Он сделал первые ходы, и теперь его ищет и КГБ и ЦРУ (он слишком, слишком много знает…), а еще Комитет партийного контроля и лично «дорогой Леонид Ильич». Андрей хочет спасти СССР. А еще он хочет просто жить – на свободе, жизнью обычного советского подростка. Удастся ли ему совместить несовместимое? Удастся ли изменить Историю по-крупному? Он смог прижиться. Теперь пришло время действовать. Андрей Соколов на переломе времен… Переломе, который он совершает сам.



Спасти СССР слушать на видеосервисе Wink.