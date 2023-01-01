Спаситель. Александр Мень (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоверсия замечательной книги протоиерея Александра Меня «Спаситель», записанная на этом диске, представляет интерес для самой широкой аудитории, поскольку предназначена как для просвещения слушателей, не знакомых с основами христианства, так и для преподавателей Закона Божьего, и воспитателей нового поколения в духе христианской морали. По ходу повествования, аудиокнига сопровождается фрагментами-цитатами из произведений духовной и классической музыки соответствующей тематической направленности, специально подобранными в качестве музыкальных иллюстраций к ее содержанию. Данное сопровождение не только способствует более глубокому восприятию событий Евангельской истории, отраженных в представленной аудиокниге, но и позволяет ближе познакомиться с самими образцами мировой музыкальной культуры, написанными на основе Священного писания. Эта аудиокнига полезна для многих, желающих познать удивительный мир Божественного откровения, и может быть использована в качестве учебного пособия для начинающих изучать Евангелие, для тех, кто хочет познакомиться с событиями земной жизни Иисуса Христа.



Спаситель слушать на видеосервисе Wink.