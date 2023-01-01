Спасите котика! Все, что нужно для написания романа. Джессика Броуди
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Спасите котика! Все, что нужно для написания романа. Джессика Броуди

Спасите котика! Все, что нужно для написания романа. Джессика Броуди (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература736 мин12+

Сюжет

Книга Блейка Снайдера «Спасите котика! Всe, что нужно знать о сценарии» помогла тысячам читателей в написании собственного сценария и стала бестселлером во множестве стран. Но что делать, если хочется писать прозу, – за какое руководство хвататься? Писательница Джессика Броуди решила пойти по стопам Блейка Снайдера и разработала собственную методику по написанию романа, опираясь на те уроки, которые сценарист зафиксировал в своем руководстве. «Спасите котика! Всe, что нужно для написания романа» – это удивительно легкое, подробное и понятное продолжение мирового хита. В нем раскрываются 15 основных сюжетных моментов, которые лежат в основе написания любого романа, но остаются незримыми для читателя. Книга Джессики Броуди поможет вам овладеть мастерством писателя в считаные часы. Если вы всегда мечтали о написании своего романа, но не верили в свои способности или думали, что имеете слишком мало знаний в этой области, – отбросьте сомнения и просто откройте эту книгу.

Спасите котика! Все, что нужно для написания романа слушать на видеосервисе Wink.

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