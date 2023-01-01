Спасите игру! Ведь жизнь – это не просто функция. Геральд Хютер,Кристоф Кварх (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Игра сопровождает человека в течение всей жизни, с рождения и до глубокой старости. Без нее была бы невозможна эволюция человечества. Будучи важным инструментом познания и совершенствования мира, она менялась на протяжении всей нашей истории. С помощью игры ребенок учится, моделирует ситуации, которые – уже всерьез – ему предстоит самостоятельно прожить в будущем. Автор рассматривает игру как неотъемлемую часть развития вида Homo Sapiens и рассказывает о преломлении этой темы в разные периоды, от Античности до Новейшего времени, в работах мыслителей различных философских школ: Платона и Гегеля, Канта и Хeйзинги. Сегодня, в эпоху высокоразвитой индустрии, специалисты и все неравнодушные люди бьют тревогу: игра находится в опасности. Мы все меньше играем! Почему? Ответ на этот вопрос вы найдете в книге. Она адресована как специалистам: психологам, педагогам, культурологам, – так и широкому кругу читателей.



Спасите игру! Ведь жизнь – это не просто функция слушать на видеосервисе Wink.