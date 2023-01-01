Спасать или спасаться? Как избавитьcя от желания постоянно опекать других и начать думать о себе. Мелоди Битти (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если вы живете проблемами близкого человека, если постоянно стремитесь контролировать его жизнь, если чувствуете, что растворяетесь в другом, забыв о себе – значит, вы склонны к созависимости. И эта книга, ставшая международным бестселлером – для вас. Мелоди Битти впервые популярно объяснила, что такое созависимость, и это оказалось созвучно огромному количеству людей. В книге вы найдете: пронзительные жизненные истории признаки созависимости, которые помогут каждому оценить свою ситуацию советы по преодолению зависимых отношений рекомендации, как начать новую жизнь.



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