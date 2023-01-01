WinkАудиокнигиСознание. Все тайны разума – от растений до искусственного интеллекта. Аннака Харрис
Сознание. Все тайны разума – от растений до искусственного интеллекта. Аннака Харрис (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература18+
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Сюжет
Многих людей охватывает чувство страха и удивления, когда они задумываются о тайнах мироздания, Большом взрыве или существовании черных дыр. Однако далеко не все догадываются о том, насколько загадочно их собственное сознание. В этой небольшой, но содержательной книге Аннака Харрис приоткрывает для слушателей двери в мир философии и наук, исследующих разум и его границы. Легко и увлекательно она рассказывает о сложнейших понятиях материи, времени, пространства, искусственном интеллекте и нашем собственном Я.
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