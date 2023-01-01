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Сожженная Москва. Григорий Данилевский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Учебная и научная литература632 мин12+
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Сюжет
"Гроза двенадцатого года" привлекала внимание многих русских писателей. Григорий Петрович Данилевский, автор широко известных в свое время исторических романов, также откликнулся на события Отечественной войны 1812 года, написав роман «Сожженная Москва». В романе большое место занимают �описания бесчинств наполеоновской армии, картины народных бедствий и самоотверженной борьбы русских патриотов.
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