Сожженная Москва. Григорий Данилевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Гроза двенадцатого года" привлекала внимание многих русских писателей. Григорий Петрович Данилевский, автор широко известных в свое время исторических романов, также откликнулся на события Отечественной войны 1812 года, написав роман «Сожженная Москва». В романе большое место занимают �описания бесчинств наполеоновской армии, картины народных бедствий и самоотверженной борьбы русских патриотов.



Сожженная Москва слушать на видеосервисе Wink.