Создай личный бренд. Оксана Федорова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мисс Вселенная откроет свой секрет формулы имиджа. Оксана Федорова – единственная россиянка-победительница конкурса «Мисс Вселенная», телеведущая, певица, основатель благотворительного фонда «Спешите делать добро!» – в своей книге рассказывает о том, как создать личный бренд, сохраняя соб�ственную уникальность как подчеркнуть индивидуальность и быть принятой в любом обществе как органично смотреться в разных образах и создавать о себе благоприятное впечатление как совершенствовать речь, чтобы свободно выступать перед людьми различных профессий. Личный бренд сегодня является одним из составляющих успеха, и автор помогает каждому создать свой неповторимый образ.



Создай личный бренд слушать на видеосервисе Wink.