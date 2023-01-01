Создание арки персонажа. Секреты сценарного мастерства: единство структуры, сюжета и героя. Кэти Уэйланд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Писательница Кэти Мари (К.М.) Уэйланд известна не только своими популярными романами, но и пособиями по литературному мастерству. Лауреат престижных премий, она прекрасно чувствует динамику текста и знает, как заставить читателя сопереживать героям и следить за развитием сюжета. Свою новую книгу она посвятила теме разработки арок персонажей. Почему именно арка персонажа? Потому что, если ваш герой на протяжении всей истории никак не меняется, не развивается и ничему не учится, а топчется на одном месте, он никому не интересен. И напротив, умение выстроить арку персонажа – ключевой навык автора любого литературного произведения, будь то художественная проза или сценарий для кино и телевидения. Прочитав эту книгу, вы узнаете, чем положительная арка отличается от отрицательной и плоской, может ли в вашем произведении быть сразу несколько арок или не быть вообще ни одной. Популярная подача, авторский стиль и разбор известных фильмов обеспечивают книге самую широкую аудиторию. Цитаты -Персонаж приводит в движение сюжет, сюжет формирует арку персонажа. Работать порознь они не могут. -Арка персонажа влияет не только на структуру произведения, но и на тему. В каком-то смысле арка персонажа – это и есть тема. -«Как выстраивать арки персонажей?» – не праздный вопрос для писателей. Это один из главных вопросов. Для кого эта аудиокнига Для писателей художественной прозы, авторов сценариев для кино и телевидения, студентов литературных и сценарных школ и вузов.



Создание арки персонажа слушать на видеосервисе Wink.