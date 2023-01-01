Современный патерик. Чтение для впавших в уныние. М. А. Кучерская (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«…настоящий „патерик“ (сборник рассказов из жизни христиан и мудрых изречений) – жанр совершенно серьезный и документальный. Для верующего человека нет сомнений, случались ли события, описанные, например, в Киево-Печерском патерике на самом деле,– конечно да. И цели у подобных патериков высокие – привести человека к Богу. Книжку, которую читатель держит в руках, следует числить совсем по другому ведомству – ведомству изящной словесности. Да, отдельные исторические персонажи в „Современном патерике“ присутствуют, и все они, кстати, названы своими именами, но даже про них автор рассказывает небылицы. И как ни поверни, а все же „Современный патерик“ – художественная проза. Изредка вытканная по реальной основе; чаще – нет. Так что тем, кому во что бы то ни стало захочется разыскать в отдаленной российской губернии норку православного ежика или попробовать яблоки из чудесного сада, выращенного ангелами, боюсь, придется нелегко» Майя Кучерская Исполнил «Современный патерик» протоиерей Алексей Уминский – настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, интеллектуал, замечательный писатель-публицист и телеведущий. Майя Кучерская – писатель, литературовед и литературный критик, кандидат филологических наук, профессор факультета филологии НИУ ВШЭ. Автор биографии Николая Лескова «Прозёванный гений», романов «Бог дождя» и «Тетя Мотя». Лауреат Бунинской премии (2006), Студенческого Букера (2007). Победительница в читательском голосовании премии «Большая книга» 2013 года и лауреат премии в 2021-м. Руководитель Школы литературного мастерства Creative Writing School, академический руководитель программы «Литературное мастерство» в НИУ ВШЭ.



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