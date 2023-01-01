WinkАудиокнигиСовременные родители. Все, что должны знать папа и мама о здоровье ребенка от рождения до 10 лет. Сергей Бутрий
Современные родители. Все, что должны знать папа и мама о здоровье ребенка от рождения до 10 лет. Сергей Бутрий (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Психология, Медицина, здоровье, красота516 мин12+
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Сюжет
Как отличить инфекционное заболевание от неинфекционного? Каковы признаки острого аппендицита и заворота кишок? Где в нашем доме кроется настоящая опасность для малыша? Зачем закручивать батарейки в игрушках на винтовые защелки, прятать магнитные конструкторы и покупать ручки с дырочками в колпачках? Вторая книга Сергея Бутрия содержит только самую полезную и востребованную информацию по здоровью малыша. Практические советы, четкие описания, конкретные инструкции. Ничего лишнего. И только с учетом доказательной базы Европы и США. Идеальная книга для современных родителей, которые готовы взять ответственность за жизнь и здоровье ребенка в свои руки.
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