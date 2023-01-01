WinkАудиокнигиСовременные реалии. Выпуск 4. Леонид Млечин
Современные реалии. Выпуск 4. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература47 мин12+
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Сюжет
Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию «Историю Леонида Млечина» – цикл выступлений Леонида Михайловича, посвящeнных как событиям ушедшего века, так и тем, что станут историей спустя некоторое время. В этот выпуск вошли рассказы-размышления на темы: – Как нужно сообщать о потерях и трагедиях? – С иностранцами нельзя! А с иностранками можно? – Миграционный кризис добрался до футбола – Что после Хельсинки? Санкции и гонка вооружений остались – Подрастает новое поколение террористов – Битые дети становятся бьющими родителями – Национализм исламизм = ?
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