Современные реалии. Выпуск 3. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию «Историю Леонида Млечина» – цикл выступлений Леонида Михайловича, посвящeнных как событиям ушедшего века, так и тем, что станут историей спустя некоторое время. В этот выпуск вошли рассказы-размышления на темы: – Каждый на своем месте что-то делает не так – Что делать, если тебе предлагают стать министром – Что такое климат-контроль – Леонид Млечин о росте национализма в мире – Букет для Ангелы Меркель – Главный принцип кадровой политики – Изгнание из Лондонграда – Ушел из жизни Игорь Бунин – Почему мы боимся пенсии



Современные реалии слушать на видеосервисе Wink.