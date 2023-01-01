Современные реалии. Выпуск 2. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию «Историю Леонида Млечина» – цикл выступлений Леонида Михайловича, посвящeнных как событиям ушедшего века, так и тем, что станут историей спустя некоторое время. В этот выпуск вошли рассказы-размышления на темы: – Почему мы не верим в выборы – Ксения Собчак, профессиональные антисемиты и разрушители страны – Зачем младший брат убил старшего – Драки на ток-шоу. Диагноз – самоотравление – Что общего между Польшей и Северной Кореей – Чиновник гибнет на слове да



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