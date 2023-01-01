Современные реалии. Выпуск 1. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию «Историю Леонида Млечина» – цикл выступлений Леонида Михайловича, посвящeнных как событиям ушедшего века, так и тем, что станут историей спустя некоторое время. В этот выпуск вошли рассказы-размышления на темы: – Вопросы истории не решаются в прокуратуре. Как относиться к выступлению школьника в бундестаге – Принц Гарри женится. Что бы сказала Леди Диана – Нужно ли восстанавливать военную подготовку в школах – Нужно ли запрещать аборт – История Леонида Млечина. Подведение итогов 2017-го – Путин в Сирии. Войска уходят. Базы остаются – Судьба премьера. Почему мы пренебрежительно относимся к главам правительств – Бывший министр Улюкаев получил реальный срок. Почему у нас такие тюрьмы.



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