Современная Поэзия от Авторов 2: антология современной поэзии в авторском исполнении. Сборник стихов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Модернизм и архаика, концептуализм и метареализм, «объективная школа» и киберпочвенничество, «новый эпос» и любовная лирика, а также многое другое – все многообразие поэтических течений нашего времени представляет аудиоантология русской поэзии в авторском исполнении.



Современная Поэзия от Авторов 2: антология современной поэзии в авторском исполнении слушать на видеосервисе Wink.