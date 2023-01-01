WinkАудиокнигиСовременная Поэзия от Авторов 2: антология современной поэзии в авторском исполнении. Сборник стихов
Современная Поэзия от Авторов 2: антология современной поэзии в авторском исполнении. Сборник стихов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Поэзия890 мин12+
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Сюжет
Модернизм и архаика, концептуализм и метареализм, «объективная школа» и киберпочвенничество, «новый эпос» и любовная лирика, а также многое другое – все многообразие поэтических течений нашего времени представляет аудиоантология русской поэзии в авторском исполнении.
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