Совершенный: пробуждение. Vector (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Вторая половина двадцать первого века. Технологии уверенно шагают вперед, покоряя все новые и новые вершины. Тела больше нет? Не проблема, создадут новое, еще лучше прежнего. Человек слишком слаб? Нет вопросов, выложи круглую сумму и получи апгрейд, который позволит тебе швыряться слабаками, п�оказывая всю их ничтожность. Сергей Асов обычный парень, имевший свои незамысловатые планы на жизнь. Но однажды в его жизнь вмешался Случай. Теперь его окружают лишь смерть и кровь. Гонка на выживание началась.



Совершенный: пробуждение слушать на видеосервисе Wink.