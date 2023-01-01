Сотрудники на всю жизнь. Уроки лояльности от Southwest Airlines. Лорейн Грабс-Уэст. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лорейн Грабс-Уэст чрезвычайно повезло в жизни: она попала на работу в лучшую авиакомпанию США — Southwest Airlines. Компания эта, в отличие от других (где бывают и банкротства, и массовые увольнения), стабильно процветает на протяжении уже нескольких десятилетий, без потерь преодолевая самые тяжeлые в�ремена. Происходит это благодаря феноменальному уровню лояльности сотрудников и клиентов. Лояльность тщательно культивируется и развивается. В еe создание и поддержание вкладываются большие усилия, но они окупаются многократно — и не только финансово.

На протяжении полутора десятков лет автор входила в состав высшего руководства Southwest Airlines. По итогам этой деятельности Лорейн Грабс-Уэст и написала про важнейшие уроки, которым научила еe работа в компании



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