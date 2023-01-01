Сотня. Казачий крест. Серия 1. Ерофей Трофимов (книга, 2024) слушать онлайн

Начало нового цикла «Сотня» в озвучке Александра Аравушкина. На что способен разряд молнии? Слушайте раньше всех захватывающую историю о неожиданном путешествии в прошлое! Ерофей Трофимов – наиболее яркий и признанный читателями писатель в жанре боевой фантастики, автор серии-бестселлера «Шатун». Жизнь, она всякие сюрпризы преподносит. Бывает и так, что, провожая в последний путь близкого человека, ты вдруг оказываешься переброшенным примерно на сотню лет назад, но в свою же собственную семью, где вдруг выясняется, что твой возможный предок оказался сожжён ударом молнии. Вот и не верь тут в совпадения, если и тебя перебросило тем же разрядом. Теперь тебе остаётся только жить и сделать всё, чтобы твоя семья не сгинула в горниле всяческих революций начала прошлого века.



Сотня слушать на видеосервисе Wink.