Сотня граней. Книга 5. Сильнейший из чудовищ. А.Никл
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Сотня граней. Книга 5. Сильнейший из чудовищ. А.Никл

Сотня граней. Книга 5. Сильнейший из чудовищ. А.Никл (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фэнтези463 мин16+

Сюжет

«Сильнейший из чудовищ» – роман, пятая книга цикла «Сотня граней», жанр ЛитРПГ, попаданцы, боевое фэнтези. Провести остаток своей жизни за игрой? Глупости какие… Но что, если в ней можно найти нечто большее? Нечто большее чем жизнь! Нам всем дали ровно сто жизней. А ещё у каждого из нас есть сто уникальных способностей, которые необходимо раскрыть. Но что будет, если сотню раз умереть? Кто-то начнет заново, кто-то вернется к своей обыденной жизни, но только не я… Для меня, дороги назад уже нет!

Сотня граней слушать на видеосервисе Wink.

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Жанры
Фэнтези

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