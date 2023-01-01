Сотник из будущего. Южный рубеж. Андрей Булычев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Обережная сотня освобождает от ватаг разбойников большую часть земель Великого Новгорода. Торговые пути «из варяг в греки» скоро будут свободны. В Андреевском начинает работать воинская школа, где детей-сирот учат ратному искусству и множеству наук сам Сотник и его воины – ветераны. Построены новые ремесленные мастерские, выпускающие прекрасные и востребованные изделия и лучшие образцы оружия. Сельское хозяйство строится на новый лад, выращивая новые для этого времени культуры и готовясь насытить закрома земляков. А с юга-запада Руси начинают угрожать нашествием усилившиеся и объединившиеся литвины. На Балтике нарастает противостояние между владычицей северных морей Данией и союзницей Новгорода Ганзой. Для отражения всех этих угроз сил сотни явно не хватает, и нужно создавать новую дружину, которая будет нести порубежную службу, разведку, а также сможет сломать и спутать планы многочисленных жестоких врагов Руси. Сотнику нужны верные сподвижники и собственное, хорошо обученное войско!



Сотник из будущего слушать на видеосервисе Wink.