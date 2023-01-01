Сотник из будущего. Северная война. Андрей Булычев
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Сотник из будущего. Северная война. Андрей Булычев

Сотник из будущего. Северная война. Андрей Булычев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Приключения530 мин16+

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О книге

Андреевская бригада, прорвавшись на Балтику, совершила заграничный поход и приняла участие в великой битве при Борнхeведе. Дания повержена и больше не претендует на роль властительницы всех морей. Однако, в Шведском королевстве уже зреют свои агрессивные планы, чтобы оторвать у Великого Новгорода Приладожские земли, покорив при этом и его верных союзников, племя Карел. Король Швеции Эрик Шепелявый готовит крестовый поход на Русь, и первыми в бой должны идти объединeнные войска финских племeн Суми и Еми. Западнее Ладоги разгорается большая лесная война. Новгородский князь Ярослав, отец будущего Александра Невского, не намерен ждать врага на своей земле и готовится сам совершить Ледовый поход в Тавастию, прямо по замeрзшему заливу Балтики. Андреевская бригада готовится к новым боям. У еe командира есть свои счeты со Швецией, где в одном из замков заключена в башню его возлюбленная, герцогиня королевского рода Эриков Марта, а Сотник своих людей не бросает!

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Жанр
Фантастика, Приключения
Время
530 мин / 08:50

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