Сотник и басурманский царь. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет популярную аудиокнигу известнейшего российского писателя Андрея Белянина – «Сотник и басурманский царь». Задумал как-то басурманский царь себе гарем обновить. И отправил он своих лучших воинов на Русь. Ну, те сразу-то с задачей не справились и позвали на подмогу злющую ведьму с чертями и разбойников лесных. Кстати, Баба-яга тоже в сторонке не осталась. Вот тут-то всe и завертелось, тут-то всe и началось… Казаки прыгнули на коней – и в погоню за разбойниками! А хитрые басурмане тем временем наворовали русских красавиц, да и домой повернули, только вот, на свою беду, позарились на жену и дочерей казачьего сотника. Он, ясное дело, им этого не простил! Заручился советом Бабы-яги, да и встал поперeд дороги с шашкой самого Степана Разина – один против всех! Но вить недаром люди говорят: казаков много не бывает – но и мало не покажется! ©



Сотник и басурманский царь слушать на видеосервисе Wink.