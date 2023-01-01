Сорок пять. Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Историко-приключенческий роман, завершающий трилогию А.Дюма, в которую входят романы «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро». В сюжете романа история борьбы Генриха Наваррского за французский престол и месть Дианы де Монсоро герцогу Анжуйскому. Читатель вновь встречается с Дианой де Меридор и узнает о еe дальнейшей судьбе: тяжело пережив смерть любимого человека, она ставит целью своей жизни отомстить его убийцам. В романе «Сорок пять» представители царствующего дома и высшая знать погрязли в интригах, на каждом шагу совершают предательства и убийства. Герцог Анжуйский участвует в войне лишь потому, что стремится стать монархом Фландрии, а затем и Франции. Лукавый политик, герцог де Гиз вступает в сговор с Вильгельмом Оранским. Торгуя своей шпагой, он предает интересы родины. Сестра Гиза – герцогиня де Монпансье – содержит целый штат наeмных убийц. Вот в каком окружении находился Генрих III. В изображении Дюма он мог царствовать лишь потому, что опирался на разумных, энергичных и преданных помощников. Однако в книге «Сорок Пять» таких помощников вокруг одинокого короля и нет. После гибели «живых бастионов», своей грудью защищающих слабовольного короля – миньонов Сен-Мегрена, Келюса, Шомберга и Можирона в живых остается только один из прежних любимцев короля —д’Эпернон. Именно ему приходит в голову мысль создать для защиты короля элитный отряд телохранителей в составе сорока пяти молодых дворян, во главе которого он поставил лихого гасконского вояку Луаньяка. Число телохраните...Слушайте книгу.



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