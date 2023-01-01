Сорочинская ярмарка. Заколдованное место. Пропавшая грамота. Вечер накануне Ивана Купала. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В сборник великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя вошли его знаменитые повести: «Сорочинская ярмарка», «Заколдованное место», «Пропавшая грамота» и «Вечер, накануне Ивана Купала» – великолепные образцы непревзойденных гоголевских сатиры и юмора. Произведения данного издания включены в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы.



Сорочинская ярмарка слушать на видеосервисе Wink.