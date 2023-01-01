Сорочинская ярмарка. Заколдованное место. Пропавшая грамота. Вечер накануне Ивана Купала. Николай Гоголь
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Детям
Сорочинская ярмарка. Заколдованное место. Пропавшая грамота. Вечер накануне Ивана Купала. Николай Гоголь

Сорочинская ярмарка. Заколдованное место. Пропавшая грамота. Вечер накануне Ивана Купала. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика187 мин6+
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Сюжет

В сборник великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя вошли его знаменитые повести: «Сорочинская ярмарка», «Заколдованное место», «Пропавшая грамота» и «Вечер, накануне Ивана Купала» – великолепные образцы непревзойденных гоголевских сатиры и юмора. Произведения данного издания включены в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы.

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