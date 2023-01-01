Соратники. Олег Рой (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Что, если мир вымысла и мир реальности схлестнутся друг с другом? Узнайте в первой книге большого авторского цикла, где герои легенд и преданий попадают в современный мир! Сказка и реальность, легенды и жизнь, боги и герои и самые обычные люди в новом масштабном проекте автора бестселлеров Олега Роя! Испокон веков люди слагают сказки и легенды и не подозревают, что придуманные ими истории и их герои поселяются в своем особом мире, Прави, и начинают жить своей жизнью. Обычные же люди остаются в Яви. И миры эти сосуществуют в гармонии и согласии. Но что случится, если однажды они схлестнутся друг с другом? Кто победит в этой жестокой битве и будут ли вообще победители?



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