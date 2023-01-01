Сопряжение. ЗИЛ. Эдуард Поляков (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Эдуард Поляков – молодой писатель, работающий в фантастических жанрах, автор и соавтор множества книг, один из создателей Авторского Литературно-Креативного Общества «Прода» (сокращённо А.Л.К.О.Прода), куда входит немало современных популярных писателей-фантастов. Автор издавался в ИД «Ленинград» под псевдонимом Дмитрий Скальд. Циклы романов из серии «Сопряжение» относятся к жанру боевого городского фэнтези с элементами чёрного юмора и написаны в антураже РеалРПГ. Один из этих циклов – «Зил», названный так по прозвищу главного персонажа. Зил – герой-одиночка. Он не верит в совершенство законов, а потому иногда вершит правосудие сам, особенно когда дело касается его близких. Правильно это или нет, но таковые его принципы. Отчаянный, бескомпромиссный и временами очень жёсткий персонаж. А что будет, если такой человек получит сверхспособности? Сопряжение миров сделало это возможным, теперь жизнь уже не будет прежней, а Зил – герой нового времени. Подробности – в аудиокниге.



Сопряжение слушать на видеосервисе Wink.