Сопряжение. Чернильный маг. Книга 1. Эдуард Поляков (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Эдуард Поляков – молодой писатель, работающий в фантастических жанрах, автор и соавтор множества книг. Циклы романов из серии «Сопряжение» относятся к жанру боевого городского фэнтези с элементами чёрного юмора и написаны в антураже РеалРПГ. Один из этих циклов – «Чернильный маг». Два года назад люди узнали, что не одни во вселенной. Причём искать внеземные цивилизации в других галактиках не пришлось. Сопряжение миров привело обитателей иных миров прямо к нам. А ещё у некоторых землян открылись способности игроков, что позволило им повышать свои навыки и получать силы, которые недоступны обычным людям. Наш герой – один из таких везунчиков. Он одарён бессмертием и сверхспособностями, в том числе магическим даром. Но жить и радоваться своему везению у него не получается, так как эти способности нужно скрывать буквально от всех, в противном случае неприятности гарантированы. Подробности истории – в аудиокниге.



Сопряжение слушать на видеосервисе Wink.