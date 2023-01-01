WinkАудиокнигиСообщение Артура Гордона Пима. Эдгар Аллан По
Сообщение Артура Гордона Пима. Эдгар Аллан По (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Ужасы и мистика458 мин16+
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Сюжет
Невинная затея двух подростков, одержимых мечтой о морском путешествии превращается в нечто неправдоподобное и ужасное. Молодых людей ждет встреча с полными неизвестности загадочными островами, «кораблем мертвецов», бунтом матросов, каннибализмом, дикарями и прочими жуткими приключениями. Повесть «Сообщение Артура Гордона Пима» абсолютно нестандартное для творчества Эдгара По произведение, но не менее интригующее и захватывающее, чем его знаменитые гротескные фантазии. Рекомендуется к прослушиванию всем поклонникам морского романа, желающим пощекотать себе нервы.
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